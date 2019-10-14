2019-10-14T12:01:01+03:00
Происшествия

На Тамбовщине задержали взяточника из Саратовской области

Мужчина пытался избежать штрафа за переход дороги в неположенном месте
Магдалина Кочнева
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Жердевский автоинспектор задержал взяточника. 13 октября, недалеко от патруля, который расположился на ул. Октябрьской в Жердевке, остановился грузовик. Вышедший из него водитель пошел в магазин на противоположной стороне дороги, хотя недалеко находился пешеходный переход. Инспектор ГИБДД остановил 57-летнего саратовчанина за переход в неположенном месте. Сотрудник полиции для оформления протокола пригласил мужчину к себе в машину. В патрульном автомобиле он попытался дать 200 рублей полицейскому в качестве взятки.

Инспектор сообщил о правонарушении в дежурную часть. Мужчину задержали. Его доставили в отдел внутренних дел и опросили. Деньги изъяли и приобщили к материалам проверки. Момент правонарушения заснял видеорегистратор.

- Водителя могут привлечь к уголовной ответственности, - сообщает региональное УМВД. - Санкция ст. 291 УК РФ «Дача взятки» предусматривает штраф до полумиллиона рублей либо до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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