В Мичуринске проведут «Кросс наукограда»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-14T11:33:39+03:00

Участвовать могут все желающие

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16 октября в Мичуринске пройдет традиционный легкоатлетический «Кросс наукограда – 2019». Участники соберутся в лесопарке в районе Всероссийского научно-исследовательского института генетики и селекции (район ЦГЛ).

Принять участие в забегах могут все желающие – от 6-летних малышей до мужчин и женщин от 18 и старше. Обязательное условие – иметь при себе допуск врача.

- Регистрация участников начнется в 10-00. Начало соревнований в 11-00, - сообщают в администрации города Мичуринска.

Если у бегуна имеется уникальный идентификационный номер комплекса «ГТО», то результаты забега будут учитываться при выполнении его норм с занесением в автоматическую информационную систему комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU