В Мичуринске проведут «Кросс наукограда»
16 октября в Мичуринске пройдет традиционный легкоатлетический «Кросс наукограда – 2019». Участники соберутся в лесопарке в районе Всероссийского научно-исследовательского института генетики и селекции (район ЦГЛ).
Принять участие в забегах могут все желающие – от 6-летних малышей до мужчин и женщин от 18 и старше. Обязательное условие – иметь при себе допуск врача.
- Регистрация участников начнется в 10-00. Начало соревнований в 11-00, - сообщают в администрации города Мичуринска.
Если у бегуна имеется уникальный идентификационный номер комплекса «ГТО», то результаты забега будут учитываться при выполнении его норм с занесением в автоматическую информационную систему комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU