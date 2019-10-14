Под Тамбовом загорелась пилорама

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-14T09:31:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В МЧС по Тамбовской области поступило сообщение о пожаре в Тамбовском районе. В поселке Строитель загорелась пилорама площадью 500 кв. м. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

- По предварительной информации пострадавших и погибших нет. Угрозы распространения огня нет, - рассказали в ГУ МЧС по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU