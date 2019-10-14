Под Тамбовом загорелась пилорама
Погибших и пострадавших нет
Угрозы распространения огня нетФото: ГУ МЧС по Тамбовской области
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В МЧС по Тамбовской области поступило сообщение о пожаре в Тамбовском районе. В поселке Строитель загорелась пилорама площадью 500 кв. м. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.
- По предварительной информации пострадавших и погибших нет. Угрозы распространения огня нет, - рассказали в ГУ МЧС по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU