2019-10-14T09:31:40+03:00
Происшествия

Под Тамбовом загорелась пилорама

Погибших и пострадавших нет
Марина Поповцева
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Угрозы распространения огня нетУгрозы распространения огня нетФото: ГУ МЧС по Тамбовской области
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В МЧС по Тамбовской области поступило сообщение о пожаре в Тамбовском районе. В поселке Строитель загорелась пилорама площадью 500 кв. м. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.

- По предварительной информации пострадавших и погибших нет. Угрозы распространения огня нет, - рассказали в ГУ МЧС по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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