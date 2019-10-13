На втором дне Покровской ярмарки тамбовчан угостили картошкой и окрошкой

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-13T15:40:31+03:00

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13 октября в Тамбове продолжалась девятая международная Покровская ярмарка. В этот день на набережной состоялся гастрономический фестиваль «Тамбовская картошка». В этом году для гостей праздника сварили 383 килограмма картофеля и еще 180 килограммов пожарили на огромной тульской сковороде диаметром 2,6 метра. Кроме того, для посетителей ярмарки приготовили окрошку.

Гостей угощали окрошкойФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Муниципалитеты Тамбовской области сразились в своеобразном кулинарном поединке: каждый представил блюда старинной и современной кухни, среди которых выбрали лучшее. В завершении официальной части Покровской ярмарки награды в той или иной номинации получили практически все ее участники.

Голодным на празднике никто не осталсяФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Кульминацией праздника стало выступление заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» из Донецкой Народной Республики, которые показали гостям праздника зажигательные хореографические композиции и вокальные номера.

Ансамбль "Донбасс"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/737543" frameborder="0"></iframe> Александр Никитин.Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/737544" frameborder="0"></iframe> Ансамбль "Донбасс".Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/737547" frameborder="0"></iframe> Ансамбль "Донбасс"(1).Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/737548" frameborder="0"></iframe> Ансамбль "Донбасс" (2).Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/737549" frameborder="0"></iframe> "Ой, то не вечер...".Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/737540" frameborder="0"></iframe> Фестиваль тамбовской картошки.Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU