На втором дне Покровской ярмарки тамбовчан угостили картошкой и окрошкой
13 октября в Тамбове продолжалась девятая международная Покровская ярмарка. В этот день на набережной состоялся гастрономический фестиваль «Тамбовская картошка». В этом году для гостей праздника сварили 383 килограмма картофеля и еще 180 килограммов пожарили на огромной тульской сковороде диаметром 2,6 метра. Кроме того, для посетителей ярмарки приготовили окрошку.
Гостей угощали окрошкойФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Муниципалитеты Тамбовской области сразились в своеобразном кулинарном поединке: каждый представил блюда старинной и современной кухни, среди которых выбрали лучшее. В завершении официальной части Покровской ярмарки награды в той или иной номинации получили практически все ее участники.
Голодным на празднике никто не осталсяФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Кульминацией праздника стало выступление заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» из Донецкой Народной Республики, которые показали гостям праздника зажигательные хореографические композиции и вокальные номера.
Ансамбль "Донбасс"Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Александр Никитин.Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Ансамбль "Донбасс".Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Ансамбль "Донбасс"(1).Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Ансамбль "Донбасс" (2).Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
"Ой, то не вечер...".Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Фестиваль тамбовской картошки.Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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