В Тамбовской области покажут спектакль по «Калине красной» Василия Шукшина

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-13T11:57:01+03:00

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Мичуринский драматический театр откроет 123-й театральный сезон премьерным спектаклем «Блудный сын». Постановку по киноповести Василия Шукшина «Калина красная» покажут 25 октября. Работу приурочили к 90-летнему юбилею легендарного актера, режиссера и писателя.

Постановщик спектакля - главный режиссер театра Николай Елесин. В его интерпретации «Калина красная» - это свободное размышление о жизни, где через простую историю показывается много важных тем: чувство вины перед брошенной матерью, тема «блудного сына», вернувшегося в отчий дом, и расплаты за содеянное. В постановке, как и в фильме, будет много музыке.

Но не только взрослых драматический театр порадует премьерой. Для совсем юной публики подготовили детский мюзикл «Летучий корабль» по мотивам одноименного мультфильма (режиссер – Ирина Дубровская ). Премьера состоится 26 октября.

Кроме того, в ноябре в Мичуринске состоится Первый межрегиональный театральный фестиваль «На родине Владимира Зельдина», посвященный творчеству народного артиста СССР и уроженца города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU