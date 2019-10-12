Тамбовские предприятия откроют турникеты

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-12T14:54:42+03:00

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Союз машиностроителей России с 14 по 20 октября проведет на предприятиях машиностроения и высокотехнологичной промышленности в регионах всероссийскую профориентационную акцию «Неделя без турникетов». Акция традиционно проводится два раза в год: в каждую третью неделю апреля и каждую третью неделю октября. Ее цель – познакомить школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе, помочь с профориентацией, дать возможность пообщаться со специалистами и сотрудниками предприятий и больше узнать об инженерных профессиях и специальностях.

Традиционно Тамбовская область становится активным участником акции. Так, в весенней сессии приняли участие 45 промышленных предприятий области, более 2,5 тысяч участников из числа студентов, преподавателей, мастеров производственного обучения, родителей, а также руководства заводов, ведущих специалистов предприятий. Состоялись не только экскурсии на производство, но и мастер-классы, брифинги и посещение музеев.

- Открытие осеннего этапа Всероссийской акции пройдёт в АО «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» 15 октября в 11 часов, - сообщает региональное управление образования и науки.

ИСТОЧНИК KP.RU