14-летний подросток погиб в аварии на тамбовской трассе
Авария, в которой погиб 14-летний мальчик, произошла 12 октября в три часа ночи на 62 километре автодороги «М6 «Каспий» - Жердевка –Токаревка». Как рассказали в региональном УМВД, водитель легкового автомобиля марки ВАЗ 21102 не справился с управлением и его машина выскочила в кювет, где опрокинулась.
- В результате аварии погиб 14-летний подросток, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - На месте дорожно-транспортного происшествия работала следственно-оперативная группа МОМВД России «Мордовский», устанавливаются обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU