14-летний подросток погиб в аварии на тамбовской трассе

СЕГОДНЯ 14:49 2019-10-12T14:49:39+03:00

Авто вылетело с трассы и перевернулось Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Автомобиль, в котором он находился, вылетел в кювет

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Авария, в которой погиб 14-летний мальчик, произошла 12 октября в три часа ночи на 62 километре автодороги «М6 «Каспий» - Жердевка –Токаревка». Как рассказали в региональном УМВД, водитель легкового автомобиля марки ВАЗ 21102 не справился с управлением и его машина выскочила в кювет, где опрокинулась.

- В результате аварии погиб 14-летний подросток, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - На месте дорожно-транспортного происшествия работала следственно-оперативная группа МОМВД России «Мордовский», устанавливаются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU