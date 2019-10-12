2019-10-12T14:49:39+03:00
Происшествия

14-летний подросток погиб в аварии на тамбовской трассе

Автомобиль, в котором он находился, вылетел в кювет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авто вылетело с трассы и перевернулосьАвто вылетело с трассы и перевернулосьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погиб 14-летний мальчик, произошла 12 октября в три часа ночи на 62 километре автодороги «М6 «Каспий» - ЖердевкаТокаревка». Как рассказали в региональном УМВД, водитель легкового автомобиля марки ВАЗ 21102 не справился с управлением и его машина выскочила в кювет, где опрокинулась.

- В результате аварии погиб 14-летний подросток, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - На месте дорожно-транспортного происшествия работала следственно-оперативная группа МОМВД России «Мордовский», устанавливаются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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