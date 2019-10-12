Мэр Тамбова спела перед гостями Покровской ярмарки
Наталия Макаревич исполнила «Изгиб гитары желтой…»
Наталия Макаревич преподнесла сюрприз гостям ярмаркиФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая сегодня впервые приветствовала гостей Покровской ярмарки в качестве градоначальника, преподнесла гостям мероприятия необычный сюрприз. После традиционного поздравления Наталия Владимировна спела для собравшихся песню Олега Митяева «Изгиб гитары желтой…», выразив надежду, что это произведение может стать гимном Покровской ярмарки.
Мэр Тамбова Наталия Макаревич на Покровской ярмарке.Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU