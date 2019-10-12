В Тамбове проходит первый день Покровской ярмарки

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-12T13:26:24+03:00

Изменить размер текста: A A

12 октября в Тамбове стартовала уже девятая по счету Покровская ярмарка. На набережной областного центра, где раскинулись торговые ряды, сейчас царит оживление. Гости мероприятия покупают овощи, фрукты, мясные изделия, мед, саженцы и многое другое. На ярмарке горожан ждал широкий выбор продовольственных и непродовольственных товаров.

Посетителей удивляли разнообразием продуктовФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Напомним, в этом году на участие в Покровской ярмарке подано 1527 заявок (в прошлом году - около 1100). Новшеством стала работы Фермерского рынка, который разместился на улице Максима Горького, «Ярмарка ремесленных сыров». Как и обещали городские власти, на ярмарке создали условия для ее посещения маломобильными тамбовчанами.

По традиции, открыли Покровскую ярмарку первые лица области и города, с праздником горожан поздравили гости: послы Франции, Люксембурга и Японии.

Открыл мероприятие губернатор Александр НикитинФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Кстати, представитель страны восходящего солнца Тоёхиса Кодзуки сорвал бурные аплодисменты зрителей, обратившись к ним на чистейшем русском языке. Послы других стран тоже изъяснялись на нем, но, похоже, от японца такого знания русского просто не ожидали.

Посол Японии покорил зрителей знанием языкаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Завтра горожан ждет еще один день мероприятия, в рамках которого состоится фестиваль «Тамбовской картошки», а также выступление заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» из Донецкой Народной Республики.

Торговые ряды расположились по всей набережнойФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU