В Тамбове наградили молодых предпринимателей

СЕГОДНЯ 17:59 2019-10-11T17:59:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках Делового Центра IX Международной Покровской Ярмарки молодые предприниматели Тамбова защитили свои проекты. Работы были представлены на Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России».

Молодые (не старше 30 лет) бизнесмены Тамбовской области подали на региональный этап конкурса 20 заявок, до финальной защиты допущены 11 человек. Жюри наградило победителей по шести номинациям: «Инновационное предпринимательство», «Интернет предпринимательство», «Производство», «Торговля», «Сфера услуг», «Сельскохозяйственное предпринимательство».

- В бизнесе остается свыше 50 % от участников конкурса, а от числа победителей - свыше 80 %, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU