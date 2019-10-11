Тамбовский спортсмен выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-11T18:12:48+03:00

Тамбовчанин уже второй раз выигрывает на международных соревнованиях Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

С 9 по 11 октября в Тбилиси прошел чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди ветеранов, где тамбовский борец Павел Денисов стал победителем. Спортсмен выступал в весовой категории до 88 кг. Стоит отметить, что это уже вторая победа тамбовчанина в международных состязаниях.

- В соревнованиях принимают участие более 600 представителей из 50 стран мира. Тамбовский борец Павел Денисов выступил блестяще: провел зрелищные поединки, показал все свое мастерство, став чемпионом престижных международных соревнований, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU