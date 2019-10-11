Гостей Покровской ярмарки ждут спортивные состязания

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-11T17:19:58+03:00

Программа предусмотрена для взрослых и детей

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Посетители Покровской ярмарки смогут принять участие в увлекательных спортивных состязаниях.

12 октября, с 9.00 до 14.00 у «Моста влюбленных» будут организованы перетягивание каната, поднятие гири, конкурс «Тамбовский богатырь» по поднятию мешков с картошкой. Ожидается зрелищное выступление гиревиков.

Для детей подготовлен квест по спортивным станциям и играм: «Рыбалка», «Крестики-нолики», «Конкур на деревянных лошадях», «Творческий забег» и многое другое.

- И, конечно, за победу в этих конкурсах ребята получат сладкие подарки и сувениры, - рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU