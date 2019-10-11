Во время разборок житель Тамбовщины переломал руки собутыльнику
В Кирсанове патрульному экипажу вневедомственной охраны поступила информация от оперативного дежурного о том, что в отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ее 40-летнего брата сильно избили.
Росгвардейцы прибыли на улицу Буденовскую, где произошла драка. Родственники потерпевшего рассказали, что он выпивал вместе с товарищем в одном из домов на улице Урицкого. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой один нанес другому многочисленные удары палкой.
- Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему мужчине первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу, где ему диагностировали перелом кистей рук, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
В сою очередь сотрудники полиции задержали злоумышленника, которым оказался ранее судимый 44-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU