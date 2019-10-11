Во время разборок житель Тамбовщины переломал руки собутыльнику

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-11T17:39:53+03:00

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В Кирсанове патрульному экипажу вневедомственной охраны поступила информация от оперативного дежурного о том, что в отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ее 40-летнего брата сильно избили.

Росгвардейцы прибыли на улицу Буденовскую, где произошла драка. Родственники потерпевшего рассказали, что он выпивал вместе с товарищем в одном из домов на улице Урицкого. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в ходе которой один нанес другому многочисленные удары палкой.

- Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему мужчине первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу, где ему диагностировали перелом кистей рук, - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В сою очередь сотрудники полиции задержали злоумышленника, которым оказался ранее судимый 44-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU