На время проведения Покровской ярмарки в Тамбове вводится ограничение движения
С 15.00 11 октября до 18.00 13 октября будет запрещена остановка машин (кроме автомобилей со специальным пропуском) по улице Кронштадтской, на участке от Кронштадтской площади до Набережной.
С 19.00 11 октября до 18.00 13 октября нельзя будет останавливаться на улице имени Архиепископа Луки на участке от Советской до Набережной. Кроме того, в этот период будет организовано одностороннее движение по улицам:
– М. Горького от Советской до Набережной;
– Ленинградской от Советской до Набережной;
– Архиепископа Луки от Набережной до Советской;
– Набережной от М. Горького до Архиепископа Луки, от Ленинградской до Архиепископа Луки, от Ленинградской до Лермонтовской.
С 15.00 11 октября до 8.00 12 октября, с 18.00 12 октября до 8.00 13 октября и с 16.00 до 18.00 13 октября нельзя будет проехать по улицам:
– М. Горького от Советской до Набережной;
– Набережной от М. Горького до Тельмана;
– Ленинградской от Советской до Набережной;
– А. Бебеля от Советской до Набережной;
– Сергеева-Ценского от Советской до Набережной;
– Фридриха Энгельса от Советской до Набережной;
– 60 лет Октября от Советской до Набережной;
– Сергея Рахманинова;
– по периметру Кронштадтской площади.
С 8.00 до 18.00 12 октября и с 8.00 до 16.00 13 октября перекроют движение по улицам:
– Набережной от М. Горького до Тельмана;
– М. Горького от Советской до Набережной;
– Архиепископа Луки от Советской до Набережной;
– Ленинградской от Советской до Набережной;
– А. Бебеля от Советской до Набережной;
– Сергеева-Ценского от Советской до Набережной;
– Фридриха Энгельса от Советской до Набережной;
– 60 лет Октября от Советской до Набережной;
– Сергея Рахманинова;
– по периметру Кронштадтской площади.
ИСТОЧНИК KP.RU