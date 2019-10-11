2019-10-11T16:30:10+03:00
Общество

На время проведения Покровской ярмарки в Тамбове вводится ограничение движения

В районе Набережной запретят проезд и остановку машин
Марина Поповцева
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С 15.00 11 октября до 18.00 13 октября будет запрещена остановка машин (кроме автомобилей со специальным пропуском) по улице Кронштадтской, на участке от Кронштадтской площади до Набережной.

С 19.00 11 октября до 18.00 13 октября нельзя будет останавливаться на улице имени Архиепископа Луки на участке от Советской до Набережной. Кроме того, в этот период будет организовано одностороннее движение по улицам:

– М. Горького от Советской до Набережной;

– Ленинградской от Советской до Набережной;

– Архиепископа Луки от Набережной до Советской;

– Набережной от М. Горького до Архиепископа Луки, от Ленинградской до Архиепископа Луки, от Ленинградской до Лермонтовской.

С 15.00 11 октября до 8.00 12 октября, с 18.00 12 октября до 8.00 13 октября и с 16.00 до 18.00 13 октября нельзя будет проехать по улицам:

– М. Горького от Советской до Набережной;

– Набережной от М. Горького до Тельмана;

– Ленинградской от Советской до Набережной;

– А. Бебеля от Советской до Набережной;

Сергеева-Ценского от Советской до Набережной;

– Фридриха Энгельса от Советской до Набережной;

– 60 лет Октября от Советской до Набережной;

– Сергея Рахманинова;

– по периметру Кронштадтской площади.

С 8.00 до 18.00 12 октября и с 8.00 до 16.00 13 октября перекроют движение по улицам:

– Набережной от М. Горького до Тельмана;

– М. Горького от Советской до Набережной;

– Архиепископа Луки от Советской до Набережной;

– Ленинградской от Советской до Набережной;

– А. Бебеля от Советской до Набережной;

– Сергеева-Ценского от Советской до Набережной;

– Фридриха Энгельса от Советской до Набережной;

– 60 лет Октября от Советской до Набережной;

– Сергея Рахманинова;

– по периметру Кронштадтской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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