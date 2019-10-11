Тамбовская область лидирует по уровню диспансеризации

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-11T15:29:56+03:00

Изменить размер текста: A A

За 9 месяцев 2019 года в Тамбовской области диспансеризацию и профмедосмотры прошел 71 % от всех запланированных пациентов. Это самый высокий показатель среди регионов ЦФО. В Воронежской области диспансеризацию прошли 56 %, в Липецкой области – 48 % пациентов.

В первом полугодии 2019 года в регионе почти на 5 % снизилась общая смертность, на 7,5 % смертность от инфарктов и инсультов, на 6,7 % - от злокачественных новообразований.

- Добиться такого результат удалось за счет повышения доступности медицинской помощи, в том числе благодаря увеличению охвата сельского населения выездными формами работы. Во всех центральных районных больницах организованы мобильные врачебные бригады, которые еженедельно выезжают на ФАПы по утвержденному графику, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Обследования также проводятся с помощью передвижных диагностических комплексов, снабженными флюорографическими установками, маммографом, мобильными стоматологическими кабинетами.

ИСТОЧНИК KP.RU