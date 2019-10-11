В Тамбове изъяли партию контрафактного алкоголя
В Тамбове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Форд» с тамбовского номерами. При досмотре багажника салона полицейские обнаружили 12 бутылок бренди и 12 пластиковых пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью неизвестного происхождения.
29-летний водитель авто не смог предоставить документы на алкоголь и объяснить, куда ее везет.
- Вся изъятая продукция имели признаки контрафактности, была изъята и направлена на экспертизу. После ее проведения в отношении мужчины будет принято решение о привлечении к ответственности, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU