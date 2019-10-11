В Тамбове изъяли партию контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-11T14:45:43+03:00

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В Тамбове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Форд» с тамбовского номерами. При досмотре багажника салона полицейские обнаружили 12 бутылок бренди и 12 пластиковых пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью неизвестного происхождения.

29-летний водитель авто не смог предоставить документы на алкоголь и объяснить, куда ее везет.

- Вся изъятая продукция имели признаки контрафактности, была изъята и направлена на экспертизу. После ее проведения в отношении мужчины будет принято решение о привлечении к ответственности, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU