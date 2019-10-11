У тамбовского бизнесмена за долги арестовали лодку

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-11T15:14:06+03:00

На мужчине «висела» задолженность в 180 тысяч рублей

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В Кирсанове индивидуальный предприниматель задолжал физическому лицу 180 тысяч рублей. Никаких мер по выплате задолженности он не предпринимал, поэтому судебный пристав-исполнитель наложил арест на принадлежащую ему моторную лодку.

Лишь только после ареста имущества бизнесмен пришел в отдел УФССП и оплатил задолженность в полном объеме, поскольку не хотел расставаться с лодкой.

- Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU