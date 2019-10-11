В тамбовских больницах нашли плесень на стенах и потолках

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-11T13:47:07+03:00

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Прокуратура Тамбовского района провела проверку в ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» и ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер».

Установлено, что в терапевтическом отделении ЦРБ площадь палат была меньше необходимой для 5 коек. В душевой комнате отделения видны следы плесени на стене и потолке.

В Пушкарском ФАПе отсутствуют канализация и водопровод, отопление организовано электрическими сплитсистемами; стены в процедурно-прививочном кабинете обклеены обоями, а дверь и вовсе отсутствует.

Выявлены нарушения Стандарта оснащения врачебной амбулатории в ФАПах п. Заря и п. Горельский лесхоз.

В отделении для взрослых ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулёзный диспансер», операционная туберкулезного отделения торакальной хирургии, туберкулезное легочное отделение №2, отделение анестезиологии-реанимации не соответствуют требованиям СанПиН - в стенах, на потолке и полу трещины с щелями. В легочном отделении № 2 на потолках и стенах протечки, следы сырости и плесени, отслоившаяся облицовочная плитка. Напольное покрытие тоже испорчено.

В диспансере для больных туберкулёзом отсутствует оборудование, необходимое для обследования и операций.

Для устранения нарушений главврачам внесены представления.

- За допущенные санитарно-эпидемиологические нарушения возбуждены административные дела по ст. 6.3 КоАП РФ. - сообщает прокуратура области. - Акты прокурорского реагирования рассматриваются.

ИСТОЧНИК KP.RU