У тамбовчанина из автомобиля украли магнитолу

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-11T13:17:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Мичуринские полицейские задержали мужчину за автокражу. Сообщение о краже поступило 10 октября в дежурную часть мичуринской полиции. На улицу Кирсановскую выехала опергруппа. После опроса 33-летнего мужчины выяснилось, что из его «Chevrolet Niva» кто-то украл автомагнитолу марки «JVC». Вор воспользовался тем, что машина была незаперта и не поставлена на сигнализацию. Сотрудники полиции осмотрели автомобиль. Они изъяли следы пальцев и обуви, оставленные вором, а также запись с ближайшей камеры видеонаблюдения.

В ходе розыска полицейские задержали 51-летнего жителя Кочетовки. Мужчину доставили в отдел, где он признался в краже и вернул похищенную магнитолу. Вор пояснил, что хотел продать украденное, но не успел. Ранее у него уже были проблемы с законом.

- Сейчас, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU