2019-10-11T14:16:07+03:00
Происшествия

Тамбовчанин развратил через соцсети четырех маленьких девочек

Мужчина переписывался с детьми на интимные темы и обменивался с ними обнаженными фото
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области 26-летний мужчина обвиняется в совершении через социальные сети преступлений против общественной нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек.

Как установило следствие, в 2016-2017 годах молодой человек знакомился в одной из популярных соцсетей с девочками 9-12 лет из различных городов России. Он вел с ними интимные переписки, а также уговаривал их сделать и прислать ему откровенные фотоснимки. Кроме того, обвиняемый и сам присылал школьницам свои обнаженные фото. Потерпевшими по данному уголовному делу признаны четыре несовершеннолетние девочки.

- В ходе следствия обвиняемый вины не признавал и отказывался давать показания, несмотря на это по делу собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить его с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время фигурант уже отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима за совершение аналогичных преступлений, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове изъяли партию контрафактного алкоголя
В тамбовских больницах нашли плесень на стенах и потолках
У тамбовчанина из автомобиля украли магнитолу
Месячник по борьбе с раком груди проходит на Тамбовщине
Замдиректора тамбовской строительной фирмы оштрафовали на 50 тысяч рублей за гибель пьяного рабочего
На Тамбовщине за взятку задержали ростовчанина
В Тамбове осужденные посоревновались в иконописи
Организаторы Покровской ярмарки в Тамбове объявили о фотоконкурсе в Instagram
Тамбовчанка упала с тротуара прямо под колеса автобуса
Более пяти тысяч тамбовчан заболели ОРВИ
В Тамбове выбрали лучших водителей грузового и пассажирского транспорта
Тамбовчане смогут принять участие в проекте «Дорога памяти»
В Тамбове меняется время действия знаков
Ансамбль из Донбасса выступит на главной сцене Покровской ярмарки в Тамбове
Экс-сотрудницу тамбовской службы судебных приставов будут судить за мошенничество
В Тамбове подвели итоги конкурса молодежных Start-up идей
Тамбовского бомжа до смерти избил знакомый, который дал ему временный приют
В Тамбов на Покровскую ярмарку прибыла французская делегация