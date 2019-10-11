Тамбовчанин развратил через соцсети четырех маленьких девочек
В Тамбовской области 26-летний мужчина обвиняется в совершении через социальные сети преступлений против общественной нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек.
Как установило следствие, в 2016-2017 годах молодой человек знакомился в одной из популярных соцсетей с девочками 9-12 лет из различных городов России. Он вел с ними интимные переписки, а также уговаривал их сделать и прислать ему откровенные фотоснимки. Кроме того, обвиняемый и сам присылал школьницам свои обнаженные фото. Потерпевшими по данному уголовному делу признаны четыре несовершеннолетние девочки.
- В ходе следствия обвиняемый вины не признавал и отказывался давать показания, несмотря на это по делу собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить его с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время фигурант уже отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима за совершение аналогичных преступлений, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU