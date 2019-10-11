На Тамбовщине за взятку задержали ростовчанина

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-11T11:45:59+03:00

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Жердевские полицейские пресекли попытку дачи взятки. Информация о правонарушении поступила 10 октября в дежурную часть. В Жердевском районе сотрудник ГИБДД остановил на трассе 56-летнего автовладельца из Ростовской области. Полицейский заметил, что водитель едет непристёгнутым, и для оформления пригласил его к себе в машину. В патрульном автомобиле ростовчанин пытался дать госавтоинспектору 200 рублей в качестве взятки. Но сотрудник сообщил об этом в дежурную часть.

Мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел для опроса. Купюры изъяли и приобщили к материалам проверки. Момент правонарушения зафиксировал видеорегистратор.

- В дальнейшем водителя могут привлечь к уголовной ответственности, - сообщает региональное УМВД. - Санкция ст. 291 УК РФ «Дача взятки» предусматривает штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU