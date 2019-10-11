Месячник по борьбе с раком груди проходит на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-11T12:45:50+03:00

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Жительниц Мичуринского района приглашают принять участие в месячнике по борьбе с раком молочной железы. До 31 октября представительницы прекрасного пола могут обследоваться в Мичуринской ЦРБ и в случае необходимости получить направление на индивидуальный прием маммолога в Тамбовскую областную клиническую больницу.

Врачи предлагают женщинам сделать маммографию, с помощью которой можно своевременно обнаружить рак. При раннем диагностировании в большинстве случаев лечение этой болезни проходит успешно.

- За первые шесть месяцев 2019 года в Мичуринской ЦРБ было проведено свыше 3 тысяч маммографических исследований, из них выявлено 266 различных патологий, в том числе 14 случаев злокачественных новообразований. Все исследование длится несколько минут. На специализированном оборудовании делают четыре снимка — прямую и косую проекции. Процедура безболезненная. Радиационная нагрузка при маммографии крайне мала, поэтому не стоит бояться облучения, - сообщает региональное управление здравоохранение.

ИСТОЧНИК KP.RU