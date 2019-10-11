Замдиректора тамбовской строительной фирмы оштрафовали на 50 тысяч рублей за гибель пьяного рабочего

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-11T12:15:38+03:00

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В Тамбовской области доказательства, собранные следователями, суд признал достаточными для назначения меры уголовно-правового характера 41-летнему заместителю директора строительной организации, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, строительная бригада, которой руководил подозреваемый, осуществляла работы по реконструкции свинокомплекса в одном из сел Тамбовского района. В июне текущего года во время монтажа передвижной строительный вышки, 32-летний рабочий потерял равновесие и упал с шестиметровой высоты на бетонный пол. Мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован в больницу, где скончался в этот же день. Стоит отметить, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения в момент работы.

Следователи установили, что ответственным за технику безопасности был подозреваемый. В свою очередь он допустил большую ошибку, допустив к работе пьяного человека и не проследил, чтобы тот использовал удерживающую привязь.

- Учитывая, что в ходе следствия подозреваемый признал вину, возместил потерпевшей стороне материальный и моральный вред, уголовное дело в отношении него было направлено в суд с ходатайством о назначении меры уголовно-правового характера. Рассмотрев данное ходатайство, суд назначил ему судебный штраф в размере 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU