Тамбовчанка упала с тротуара прямо под колеса автобуса

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-11T10:18:15+03:00

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Жительница Тамбова получила травмы при падении под колеса автобуса. ЧП, по данным пресс-службы областного УГИБДД, произошло 10 октября в 13 часов 50 минут на улице Карла Макса в районе дома №253. В это время по узкому техническому тротуару вдоль проезжей части шла 63-летняя женщина. 60-летний водитель автобуса «ЛИАЗ – 5256» совершал поездку по маршруту №17. В момент, когда автобус поравнялся с пешеходом, женщина внезапно не удержала равновесие на тротуаре и упала на проезжую часть, прямо под колеса проезжавшего автобуса. Его водитель не успел среагировать на ситуацию.

- В результате аварии женщина получила травмы, - рассказали в региональном УГИБДД. На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU