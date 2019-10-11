В Тамбове осужденные посоревновались в иконописи

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-11T11:15:09+03:00

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В тамбовском УФСИН подвели итоги предварительного этапа конкурса православной иконописи осужденных «Канон». Его темой называлась следующим образом: «Великая победа: Наследие и наследники».

Осужденные, отбывающие наказание в колониях Тамбовщины, представили около 30 икон, на которых изображены в том числе святые благоверные великие князья, а также святые полководцы с мечом и щитом в руках, мужественно защищавших православную веру и народ.

- Конкурсные работы отображают главную тему предстоящих Рождественских чтений, что предполагает более широкое осмысление роли и значения патриотического идеала Святой Руси - Руси Киевской и Руси Московской, Царства Российского и Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

Внимательное рассмотрев каждое иконописное изображение, конкурсная комиссия определила победителей конкурса. В номинации «Храмовая икона» первое место заняла картина осужденного исправительной колонии № 1 «Святой благоверный князь Александр Невский». В номинации «Аналойная икона» лучшей стала работа «Иисус Христос», автор которой отбывает наказание в лечебно-исправительном учреждении № 7. И в номинации «Домашняя икона» лучшим признали изображение «Святого благоверного князя Игоря Черниговского», выполненное осужденным исправительной колонии № 1.

ИСТОЧНИК KP.RU