Организаторы Покровской ярмарки в Тамбове объявили о фотоконкурсе в Instagram

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-11T10:45:27+03:00

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Тамбовчане и гости города смогут не только хорошо провести время и приобрести необходимые товары на Покровской ярмарке 12 и 13 октября, но и выиграть приз за лучшее фото, сделанное во время праздника. Что именно подарят счастливчику, организаторы не сообщают.

Вот уже в третий раз в рамках Покровской ярмарки будет проведен специальный фотоконкурс. Для того, чтобы стать его участником, необходимо выложить у себя на страничке в Instagram (только открытые профили) фото с ярмарки. Снимок обязательно должен сопровождаться хештегом #ПокровскойЯрмаркиКраски . Фотографию-победитель определят по наибольшему количеству «лайков».

Участие в фотоконкурсе могут принять только личные страницы реальных людей. То есть снимки, размещенные в отдельных группах, организаторами рассматриваться не будут.

- Голосование будет завершено в 17.00 13 октября. После этого времени фотографии на конкурс не принимаются. В адрес победителя будет направлено личное сообщение с информацией о получении приза. Имя победителя фотоконкурса будет озвучено в понедельник, 14 октября. Его ждет приз, - сообщают в информационном управлении администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU