2019-10-11T10:45:27+03:00
Общество

Организаторы Покровской ярмарки в Тамбове объявили о фотоконкурсе в Instagram

Победителя выберут по количеству «лайков»
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовчане и гости города смогут не только хорошо провести время и приобрести необходимые товары на Покровской ярмарке 12 и 13 октября, но и выиграть приз за лучшее фото, сделанное во время праздника. Что именно подарят счастливчику, организаторы не сообщают.

Вот уже в третий раз в рамках Покровской ярмарки будет проведен специальный фотоконкурс. Для того, чтобы стать его участником, необходимо выложить у себя на страничке в Instagram (только открытые профили) фото с ярмарки. Снимок обязательно должен сопровождаться хештегом #ПокровскойЯрмаркиКраски . Фотографию-победитель определят по наибольшему количеству «лайков».

Участие в фотоконкурсе могут принять только личные страницы реальных людей. То есть снимки, размещенные в отдельных группах, организаторами рассматриваться не будут.

- Голосование будет завершено в 17.00 13 октября. После этого времени фотографии на конкурс не принимаются. В адрес победителя будет направлено личное сообщение с информацией о получении приза. Имя победителя фотоконкурса будет озвучено в понедельник, 14 октября. Его ждет приз, - сообщают в информационном управлении администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове изъяли партию контрафактного алкоголя
Тамбовчанин развратил через соцсети четырех маленьких девочек
В тамбовских больницах нашли плесень на стенах и потолках
У тамбовчанина из автомобиля украли магнитолу
Месячник по борьбе с раком груди проходит на Тамбовщине
Замдиректора тамбовской строительной фирмы оштрафовали на 50 тысяч рублей за гибель пьяного рабочего
На Тамбовщине за взятку задержали ростовчанина
В Тамбове осужденные посоревновались в иконописи
Тамбовчанка упала с тротуара прямо под колеса автобуса
Более пяти тысяч тамбовчан заболели ОРВИ
В Тамбове выбрали лучших водителей грузового и пассажирского транспорта
Тамбовчане смогут принять участие в проекте «Дорога памяти»
В Тамбове меняется время действия знаков
Ансамбль из Донбасса выступит на главной сцене Покровской ярмарки в Тамбове
Экс-сотрудницу тамбовской службы судебных приставов будут судить за мошенничество
В Тамбове подвели итоги конкурса молодежных Start-up идей
Тамбовского бомжа до смерти избил знакомый, который дал ему временный приют
В Тамбов на Покровскую ярмарку прибыла французская делегация