Более пяти тысяч тамбовчан заболели ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-11T09:45:54+03:00

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С 30 сентября по 6 октября текущего года количество заболевших ОРВИ в Тамбовской области уменьшилось на 6,5%. Всего специалисты зарегистрировали 5085 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 48,9 на 10 тысяч населения, а это на 21,4% ниже порогового показателя и на 3,2% меньше значения прошлого года. Из общего числа заболевших 74,7% составляют дети.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (99,06 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (59,8 на 100 тыс. населения), Моршанском районе (51,1 на 100 тыс. населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 57,2 % всех обращений, - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как отмечают санврачи, за указанную неделю на территории регионов случаев гриппа не было зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU