В Тамбове выбрали лучших водителей грузового и пассажирского транспорта

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-11T09:15:53+03:00

Соревнования проходили в два этапа Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В Тамбове завершились двадцатые по счету соревнования водителей грузовых и пассажирских транспортных предприятий. Областной конкурс профессионального мастерства проходил на базе колледжа техники и технологии наземного транспорта имени М.С. Солнцева.

Участие в соревнованиях приняли 26 представителей от 15 автотранспортных предприятий Тамбовской области. Конкурс состоял из двух этапов: теории и практики. Водителей проверяли на знания ПДД и скоростное маневрирование.

- В итоге лучшим водителем автобуса ПАЗ стал Григорий Пятаков (МУП «Сосновское АТП»), лучшим водителем городского автобуса большого класса признан Николай Герасимов (МУП «Тамбовгортранс»), а грузовым автомобилем лучше всех управляет Алексей Марков (МУП «Сосновское АТП»), - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Победители и призеры конкурса получили денежные вознаграждения: за 1 место – 20 тысяч рублей, за 2 место – 15 тысяч рублей и за 3 место – 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU