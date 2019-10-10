Ансамбль из Донбасса выступит на главной сцене Покровской ярмарки в Тамбове

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-10T17:03:09+03:00

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Музыкальным подарком для гостей Покровской ярмарки в Тамбове станет выступление заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» из Донецкой Народной Республики.

Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, артисты дадут концерт на главной сцене IX Международной Покровской ярмарки, который состоится 13 октября в 12:00 на площади Музыки.

Ансамбль «Донбасс», основанный в 1937 году, за годы своего существования стал своеобразной визитной карточкой ДНР. Его генеральным директором и художественным руководителем является Ольга Горячева.

Донбассовцы неоднократно занимали призовые места на международных фестивалях и конкурсах в России, Китае, Канаде, Сирии, Испании, Бельгии, Бразилии, Греции, Франции, Италии, Португалии. На сегодняшний день коллектив активно гастролирует по регионам России.

- Концертная программа коллектива очень разнообразна. В репертуаре ансамбля есть тематические хореографические композиции («Шахтерские дворы», «Донбасские парни», «Моряки Азовской флотилии», «Запорожские казаки», «Монумент»), шуточные миниатюры («Кумушки», «Молодецкие забавы», «Барыня»), песни и танцы народов нашей страны (русские танцы «Калинка» и «Утушка луговая», казачий пляс «Как за Кальмиус-рекой», греческий танец, украинские танцы «Гопак» и «Праздничный казачок», еврейский танец и др.), - поясняют в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU