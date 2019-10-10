2019-10-10T17:59:47+03:00
Общество

Тамбовчане смогут принять участие в проекте «Дорога памяти»

Объявляется сбор данных об участниках Великой Отечественной войны
Марина Поповцева
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К 75-летию Великой Победы Тамбов присоединится к всероссийскому проекту «Дорога памяти». Тамбовчанам предлагают собрать данные об участниках Великой Отечественной войны. Эта информация будет размещена на стелах в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, который торжественно откроется к 9 Мая 2020 года.

- Ведется сбор фотографий и писем фронтовиков, копии которых будут размещены для просмотра в галерее «Дорога памяти» на прихрамовой территории, а также будут представлены в мозаичных картинах о войне в строящемся Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, - рассказали в городской администрации.

Присоединиться к сбору данных смогут все желающие. Для этого достаточно отыскать в семейном архиве фронтовые письма и фотографии и обратиться с ними в военный комиссариат по адресу: Тамбов, ул. Пионерская, д.5г, каб.15, 44. Все документы будут отсканированы и возвращены владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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