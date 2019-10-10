2019-10-10T15:59:04+03:00
Общество

В Тамбове подвели итоги конкурса молодежных Start-up идей

10 победителей отобраны для дальнейшей работы с наставниками
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В сентябре в Тамбовской области прошел конкурс Start-up идей. В нём приняли участие более 60 студентов. 10 самых ярких идей были отобраны для дальнейшей работы. Наставники помогут молодым людям воплотить их в жизнь.

Так, Андрей Кузьмин представил проект по доставке домашней еды. Компания может доставить целую коробку еды, состоящую из 13 разнообразных блюд, на неделю. Саркис Шакарян представил продюсерский центр. В него входит проведение Школы актерского мастерства, кинофестиваля, конкурсов песен и танцев.

Победителей конкурса назвали в рамках конференции Регионального центра финансовой грамотности «Своё дело».

- Конференция «Своё дело» объединила участников конкурса, а также молодёжь, которая заинтересована в реализации своих проектов и идей, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове меняется время действия знаков
Ансамбль из Донбасса выступит на главной сцене Покровской ярмарки в Тамбове
Экс-сотрудницу тамбовской службы судебных приставов будут судить за мошенничество
Тамбовского бомжа до смерти избил знакомый, который дал ему временный приют
В Тамбов на Покровскую ярмарку прибыла французская делегация
Пожилая тамбовчанка и её 5-летняя внучка насмерть задохнулись угарным газом
Житель Тамбовщины сдал в металлолом чужой автомобиль
В сельской аптеке Тамбовщины не нашли даже аспирина
Тамбовчанка лишилась 50 тысяч рублей, поверив мошеннице
Тепло пришло почти в 98% тамбовских многоэтажек
Полицейские обнаружили на Тамбовщине 85 точек, где росли наркосодержащие растения
В Тамбове выявлены нарушения миграционных правил
В Мичуринске приводят в порядок воинское кладбище
В лобовом столкновении авто в Тамбовской области пострадали два человека
Под Тамбовом обнесли три дачи
В Тамбове «сложились» четыре автомобиля
В сквере под Тамбовом высадят деревья
В Тамбове приступят к благоустройству территорий после ремонта сетей
Взятка не помогла жителю Тамбовщины "уладить" проблему с сотрудниками ГИБДД
Тамбовчанке вернули угнанную машину
Тамбовчане смогут провериться на ВИЧ
Тамбовчанин оплатил кредит, чтобы не сорвать поездку за границу
На Покровской ярмарке в Тамбове пожарят 180 кг картошки с шампиньонами
Тамбовчанина поймали на краже продуктов
В мэрии Тамбова новый начальник пресс-службы