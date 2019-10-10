В Тамбове подвели итоги конкурса молодежных Start-up идей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-10T15:59:04+03:00

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В сентябре в Тамбовской области прошел конкурс Start-up идей. В нём приняли участие более 60 студентов. 10 самых ярких идей были отобраны для дальнейшей работы. Наставники помогут молодым людям воплотить их в жизнь.

Так, Андрей Кузьмин представил проект по доставке домашней еды. Компания может доставить целую коробку еды, состоящую из 13 разнообразных блюд, на неделю. Саркис Шакарян представил продюсерский центр. В него входит проведение Школы актерского мастерства, кинофестиваля, конкурсов песен и танцев.

Победителей конкурса назвали в рамках конференции Регионального центра финансовой грамотности «Своё дело».

- Конференция «Своё дело» объединила участников конкурса, а также молодёжь, которая заинтересована в реализации своих проектов и идей, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU