Экс-сотрудницу тамбовской службы судебных приставов будут судить за мошенничество

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-10T16:29:44+03:00

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На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя, работавшего в одном из районных отделов УФССП. Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, сотрудница УФССП предложила своему знакомому за денежное вознаграждение решить вопрос, связанный с прекращением исполнительного производства в отношении него о взыскании задолженности в пользу сельхозорганизации. Также она пообещала снять с него ограничение запрета на выезд за пределы РФ. При этом, обвиняемая знала, что ее коллега уже и так собиралась прекратить это производство. Мужчина, не подозревая ни о чем, перевел на счет родственника обвиняемой 120 тысяч рублей. Преступление было выявлено при участии оперативников.

- Обвиняемая вину не признала и на протяжении всего расследования выдвигала иную версию получения денег от должника. Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU