2019-10-10T15:06:06+03:00
Общество

В Тамбов на Покровскую ярмарку прибыла французская делегация

Регионе ждет приезда еще нескольких иностранных гостей
Марина Поповцева
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Почетные гости посетили французский скверПочетные гости посетили французский скверФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбов прибыла французская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции Сильви Берманн. Гости посетили Французский сквер, памятник в котором символизирует единение русского и французского народа.

- Визит почётных гостей проходит в рамках IX Международной Покровской ярмарки. Завтра начнёт свою работу Деловой центр, а 12 и 13 октября стартуют ярмарочная торговля и народные гуляния, - рассказали в администрации города Тамбова.

Сильви Берманн планирует посетить Кирсанов, осмотреть здание госпиталя, где в годы войны находились французские военнопленные.

Французы будут не единственными иностранными гостями Тамбова. Сюда прибудут Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России господин Тоёхиса Кодзуки с супругой, почетный консул Италии в Липецке Витторио Торрембини, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Александр Власов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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