В Тамбов на Покровскую ярмарку прибыла французская делегация
В Тамбов прибыла французская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции Сильви Берманн. Гости посетили Французский сквер, памятник в котором символизирует единение русского и французского народа.
- Визит почётных гостей проходит в рамках IX Международной Покровской ярмарки. Завтра начнёт свою работу Деловой центр, а 12 и 13 октября стартуют ярмарочная торговля и народные гуляния, - рассказали в администрации города Тамбова.
Сильви Берманн планирует посетить Кирсанов, осмотреть здание госпиталя, где в годы войны находились французские военнопленные.
Французы будут не единственными иностранными гостями Тамбова. Сюда прибудут Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России господин Тоёхиса Кодзуки с супругой, почетный консул Италии в Липецке Витторио Торрембини, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Александр Власов.
ИСТОЧНИК KP.RU