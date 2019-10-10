Пожилая тамбовчанка и её 5-летняя внучка насмерть задохнулись угарным газом
В Жердевском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионерки и ее внучки. Днем 9 октября в с. Алексеевка Жердевского района в собственном доме обнаружили тела 69-летней женщины и ее 5-летней внучки без признаков насильственной смерти.
По предварительным данным, причиной гибели стало отравление угарным газом. При осмотре дома с участием газовиков установлено, что задвижка дымохода печки, оснащенной газогорелочным устройством, была полностью закрыта.
По данному факту Жердевский межрайонный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
- В настоящее время ведется следствие, устанавливаются всех обстоятельств трагедии, - рассказали в региональном СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU