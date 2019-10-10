Пожилая тамбовчанка и её 5-летняя внучка насмерть задохнулись угарным газом

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-10T14:41:08+03:00

Сейчас ведётся следствие по данной трагедии

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В Жердевском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионерки и ее внучки. Днем 9 октября в с. Алексеевка Жердевского района в собственном доме обнаружили тела 69-летней женщины и ее 5-летней внучки без признаков насильственной смерти.

По предварительным данным, причиной гибели стало отравление угарным газом. При осмотре дома с участием газовиков установлено, что задвижка дымохода печки, оснащенной газогорелочным устройством, была полностью закрыта.

По данному факту Жердевский межрайонный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- В настоящее время ведется следствие, устанавливаются всех обстоятельств трагедии, - рассказали в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU