2019-10-10T14:01:04+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины сдал в металлолом чужой автомобиль

Парень завладел машиной, обманув ее хозяина
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Рассказово сотрудники полиции разоблачили мошенника. Выяснилось, что к 19-летнему владельцу старенького отечественного автомобиля обратился незнакомец и предложил выгодную сделку. Молодому человеку приглянулась неисправная легковушка, и он предложил ее хозяину сначала восстановить машину, а затем купить.

Спустя три недели владелец легковушки понял, что стал жертвой мошенника и теперь не увидит ни машины, ни денег. Полицейские нашли авто в пункте приема металлолома и задержали злоумышленника, сдавшего ее туда. Им оказался 23-летний парень.

- Автомобиль, который он отбуксировал в пункт приема и сдал на лом, возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи грозит наказанием в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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