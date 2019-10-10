Тамбовского бомжа до смерти избил знакомый, который дал ему временный приют

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-10T15:31:34+03:00

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В Тамбове следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, которого доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями. 8 октября в лечебном учреждении скончался 52-летний мужчина. Его доставили с множеством повреждений головы и других частей тела.

Ленинский межрайонный отдел СУ СКР города Тамбов возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В кратчайшие сроки задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 55-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, 52-летний тамбовчанин без постоянного места жительства временно находился в квартире своего знакомого. Вечером 7 октября тот сказал гостю, что ему надоело его содержать, и он сам должен зарабатывать деньги на жизнь. Затем, в ходе возникшего конфликта, хозяин квартиры избил мужчину, после чего сам вызвал «скорую» помощь.

- Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего, - сообщает региональное СУ СКР. - В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU