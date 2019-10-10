2019-10-10T15:31:34+03:00
Происшествия

Тамбовского бомжа до смерти избил знакомый, который дал ему временный приют

52-летний мужчина скончался в больнице
Магдалина Кочнева
Поделиться:
52-летний тамбовчанин скончался в больнице52-летний тамбовчанин скончался в больнице
Изменить размер текста:

В Тамбове следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины, которого доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями. 8 октября в лечебном учреждении скончался 52-летний мужчина. Его доставили с множеством повреждений головы и других частей тела.

Ленинский межрайонный отдел СУ СКР города Тамбов возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В кратчайшие сроки задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 55-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, 52-летний тамбовчанин без постоянного места жительства временно находился в квартире своего знакомого. Вечером 7 октября тот сказал гостю, что ему надоело его содержать, и он сам должен зарабатывать деньги на жизнь. Затем, в ходе возникшего конфликта, хозяин квартиры избил мужчину, после чего сам вызвал «скорую» помощь.

- Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего, - сообщает региональное СУ СКР. - В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове меняется время действия знаков
Ансамбль из Донбасса выступит на главной сцене Покровской ярмарки в Тамбове
Экс-сотрудницу тамбовской службы судебных приставов будут судить за мошенничество
В Тамбове подвели итоги конкурса молодежных Start-up идей
В Тамбов на Покровскую ярмарку прибыла французская делегация
Пожилая тамбовчанка и её 5-летняя внучка насмерть задохнулись угарным газом
Житель Тамбовщины сдал в металлолом чужой автомобиль
В сельской аптеке Тамбовщины не нашли даже аспирина
Тамбовчанка лишилась 50 тысяч рублей, поверив мошеннице
Тепло пришло почти в 98% тамбовских многоэтажек
Полицейские обнаружили на Тамбовщине 85 точек, где росли наркосодержащие растения
В Тамбове выявлены нарушения миграционных правил
В Мичуринске приводят в порядок воинское кладбище
В лобовом столкновении авто в Тамбовской области пострадали два человека
Под Тамбовом обнесли три дачи
В Тамбове «сложились» четыре автомобиля
В сквере под Тамбовом высадят деревья
В Тамбове приступят к благоустройству территорий после ремонта сетей
Взятка не помогла жителю Тамбовщины "уладить" проблему с сотрудниками ГИБДД
Тамбовчанке вернули угнанную машину
Тамбовчане смогут провериться на ВИЧ
Тамбовчанин оплатил кредит, чтобы не сорвать поездку за границу
На Покровской ярмарке в Тамбове пожарят 180 кг картошки с шампиньонами
Тамбовчанина поймали на краже продуктов
В мэрии Тамбова новый начальник пресс-службы