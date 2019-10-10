2019-10-10T11:32:36+03:00
Происшествия

В Тамбове выявлены нарушения миграционных правил

Жители областного центра незаконно регистрировали у себя гастарбайтеров
Марина Поповцева
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Тамбовские полицейские выявили факт нарушения миграционных правил. 28-летний владелец квартиры подал ложные сведения в подразделение по вопросам миграции.

- Заранее не рассчитывая действительно предоставить жилплощадь для проживания в своем доме «квартиранту» из государства Ближнего зарубежья, он осуществил фиктивную постановку на миграционный учет по месту пребывания, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Мужчина дал признательные показания. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В фиктивной постановке на миграционный учет был также замечен еще один житель областного центра.

Виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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