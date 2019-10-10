В Тамбове выявлены нарушения миграционных правил
Тамбовские полицейские выявили факт нарушения миграционных правил. 28-летний владелец квартиры подал ложные сведения в подразделение по вопросам миграции.
- Заранее не рассчитывая действительно предоставить жилплощадь для проживания в своем доме «квартиранту» из государства Ближнего зарубежья, он осуществил фиктивную постановку на миграционный учет по месту пребывания, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
Мужчина дал признательные показания. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
В фиктивной постановке на миграционный учет был также замечен еще один житель областного центра.
Виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3-х лет.
ИСТОЧНИК KP.RU