2019-10-10T13:31:07+03:00
Здоровье

В сельской аптеке Тамбовщины не нашли даже аспирина

Прокуратура потребовала Мордовскую ЦРБ обеспечить жителей самыми элементарными лекарствами
Магдалина Кочнева
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Прокуратура Мордовского района узнала об отсутствии в аптечном пункте с. Кужное лекарств, включенных в Минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медпомощи. Сельская аптека является отделением общей врачебной практики Мордовской ЦРБ. У неё есть лицензия на осуществление розничной торговли лекарствами.

В соответствии с законодательством аптека обязана обеспечивать установленный минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Однако, 26 сентября в указанном аптечном пункте отсутствовали такие лекарства как дротаверин, бисакодил, лоперамид, бифидобактерии, панкреатин, аскорбиновая кислота, нитроглицерин, клотримазол, гидрокортизон, кагоцел, диклофенак, аспирин, парацетамол, ацетилцистеин, лоратадин.

Бездействие Мордовской ЦРБ в обеспечении аптеки необходимыми препаратами, по мнению прокуратуры, нарушает права покупателей на охрану жизни и здоровья.

- После проверки от администрации ЦРБ потребовали обеспечить указанный аптечный пункт всеми необходимыми лекарственными препаратами, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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