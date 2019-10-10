2019-10-10T13:01:54+03:00
Происшествия

Тамбовчанка лишилась 50 тысяч рублей, поверив мошеннице

Суд приговорил злоумышленницу к колонии
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, в апреле этого года обвиняемая, ранее судимая за мошенничества, под предлогом оказания помощи в решении возникшей у тамбовчанки проблемы, получила от нее 50 тысяч рублей. Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

- Учитывая мнение государственного обвинителя, особый порядок рассмотрения уголовного дела, частичное возмещение причиненного ущерба, суд назначил мошеннице наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Частично присоединив к вновь назначенному наказанию неотбытое наказание по предыдущему приговору, суд определил осужденной к отбытию 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - комментируют в прокуратуре.

Правда, женщина отправится в колонию не сейчас, а через три года, поскольку она воспитывает 11-летнего сына. Реальное отбытие наказания отсрочено до достижения мальчиком 14-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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