2019-10-10T12:29:28+03:00
Общество

Тепло пришло почти в 98% тамбовских многоэтажек

Этап вхождения в отопительный период в регионе подходит к концу
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области отопление включили в 97,8 процентов многоквартирных домов. К сегодняшнему дню, 10 октября, в регионе должны быть завершены пуско-наладочные работы.

Кроме того, по состоянию на вечер 9 октября, тепло подается во все детские сады области, а также в 96,3 процента учебных заведений. Школы Тамбовской области полностью отапливаются. В учебных корпусах ТГУ им Державина, ТГТУ и ТГМПИ затопят сегодня. Также тепло поступает поступает в 99,5 процента меучреждений.

- В Тамбове, по состоянию на 18.00 9 октября, теплоноситель не подавался на шесть жилых домов. Срок окончания ремонтных работ на этих домах также определен 10 октября, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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