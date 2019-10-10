Полицейские обнаружили на Тамбовщине 85 точек, где росли наркосодержащие растения

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-10T12:01:00+03:00

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В конце сентября на Тамбовщине завершился четвертый этап оперативно-профилактической операции «Мак-2019». Во время ее проведения полицейские нашли 85 очагов произрастания наркосодержащего мака и конопли общей площадью 21 тысяча квадратных метров. Растения уничтожены, сотрудники полиции составили 67 административных протоколов и возбудили 73 уголовных дела.

24 сентября в п. Токаревка у местного жителя на приусадебном участке полицейские изъяли 42 растения конопли, которые он культивировал. В деревне Шумиловка Петровского района у тамбовчанина обнаружили 4,2 килограмма марихуаны в высушенном виде.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела, - сообщает региональное УМВД. - Сейчас проводится комплекс мероприятий для выявления всех обстоятельств совершения преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU