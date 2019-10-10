В Мичуринске приводят в порядок воинское кладбище

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-10T11:01:34+03:00

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В Мичуринске начались работы по реконструкции воинского кладбища, которое расположено неподалеку от Церкви во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

- Согласно концепции проекта нового мемориального комплекса, боковые пилоны в будущем украсят изображения орденов Великой Отечественной войны. Центральной фигурой станет постамент со скульптурой солдата и будут установлены гранитные плиты с высеченными именами захороненных солдат Красной Армии, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

В скором времени там будет благоустроена вся территория братского кладбища, включая одиночные и братские могилы. Сейчас рабочие занимаются демонтажем входной арки и спиливают сухие деревья, представляющие опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU