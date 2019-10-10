Под Тамбовом обнесли три дачи

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-10T09:59:50+03:00

Воришки позарились на инструменты, микроволновку и нагреватель

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Тамбовчанин обнаружил пропажу металлолома со своего дачного участка в Чистых прудах. Он сообщил об этом в полицию. Как оказалось, в соседние дачные домики тоже кто-то забрался – у пенсионерки было выставлено пластиковое окно, у соседа взломана входная дверь.

Среди похищенного оказались электроинструменты, микроволновая печь и нагревательный котел. Видеонаблюдение на территории отсутствует, следов преступники не оставили.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», проводится расследование, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU