Под Тамбовом обнесли три дачи
Воришки позарились на инструменты, микроволновку и нагреватель
Изменить размер текста:
Тамбовчанин обнаружил пропажу металлолома со своего дачного участка в Чистых прудах. Он сообщил об этом в полицию. Как оказалось, в соседние дачные домики тоже кто-то забрался – у пенсионерки было выставлено пластиковое окно, у соседа взломана входная дверь.
Среди похищенного оказались электроинструменты, микроволновая печь и нагревательный котел. Видеонаблюдение на территории отсутствует, следов преступники не оставили.
- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», проводится расследование, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU