В Тамбове «сложились» четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-10T09:38:23+03:00

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Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла 9 октября в 12 часов 10 минут на улице Лермонтовская в районе дома №33 города Тамбова. По данным регионального УГИБДД, 45-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Рено Логан» под управлением 63-летнего мужчины, который остановился перед ним. От удара автомобиль «Рено Логан» по инерции продвинулся вперед и наехал на автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 42-летний мужчина. «Лада Калина», в свою очередь въехала в «Тойоту Камри», под управлением 31-летнего мужчины.

-В результате аварии пострадала 52-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Женщину доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU