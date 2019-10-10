В сквере под Тамбовом высадят деревья

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-10T09:02:55+03:00

Озеленение территории продолжится в 2020 году

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Новый сквер в Покрово-Пригородном под Тамбовом благоустроили в 2019 году. Теперь на очереди его озеленение. Активисты уже привезли сюда 30 кустарников боярышника и 15 молодых берез.

Это станет первым этапом работы. Второй запланирован на следующую весну. Кстати, это пространство планируется включить в программу по благоустройству 2020 года.

- Проект озеленения был разработан доцентом кафедра дизайна и изобразительного искусства ТГУ имени Г.Р. Державина Владимиром Черемисиным со студентами-дизайнерами, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

На проведение благоустройства сквера было выделено около 1 млн рублей. Здесь сделаны пешеходные дорожки, асфальтирование, установлены скамейки и урны.

Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU