2019-10-09T18:02:45+03:00
Общество

В Тамбове приступят к благоустройству территорий после ремонта сетей

ПАО «Квадра» представит график работ руководству областного центра
Марина Поповцева
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До 11 октября ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» представит руководству Тамбова график восстановления благоустройства территорий, где оно было нарушено в ходе ремонтных работ на теплосетях.

При этом глава города Тамбова Наталия Макаревич отметила, что особое внимание необходимо уделить проблемным адресам. Среди них – территория на улице Бориса Васильева и большой двор на пересечении улиц Магистральная и Рылеева.

- Наталия Макаревич подчеркнула необходимость оперативного реагирования на проведение аварийных работ, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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