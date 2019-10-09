В Тамбове приступят к благоустройству территорий после ремонта сетей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-09T18:02:45+03:00

Изменить размер текста: A A

До 11 октября ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» представит руководству Тамбова график восстановления благоустройства территорий, где оно было нарушено в ходе ремонтных работ на теплосетях.

При этом глава города Тамбова Наталия Макаревич отметила, что особое внимание необходимо уделить проблемным адресам. Среди них – территория на улице Бориса Васильева и большой двор на пересечении улиц Магистральная и Рылеева.

- Наталия Макаревич подчеркнула необходимость оперативного реагирования на проведение аварийных работ, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU