Тамбовчанке вернули угнанную машину
Сотрудники полиции вернули угнанный автомобиль жительнице Петровского района. 8 октября в п. Ягодный 55-летняя владелица «Шевроле» оставила свою машину незапертой, чем воспользовался 23-летний житель с. Петровское. В обед мужчина проник в салон автомобиля и угнал его. Женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
Полицейские опросили тамбовчанку и ее соседей, осмотрели место угона и установили направление, в котором уехало авто. В итоге неподалеку нашли машину, а в салоне - предполагаемого преступника. Его доставили в отдел полиции для дачи признательных показаний.
- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, - сообщают в региональном УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU