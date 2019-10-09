Тамбовчанке вернули угнанную машину

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-09T17:01:26+03:00

Женщина оставила авто незапертым и едва не лишилась его

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Сотрудники полиции вернули угнанный автомобиль жительнице Петровского района. 8 октября в п. Ягодный 55-летняя владелица «Шевроле» оставила свою машину незапертой, чем воспользовался 23-летний житель с. Петровское. В обед мужчина проник в салон автомобиля и угнал его. Женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Полицейские опросили тамбовчанку и ее соседей, осмотрели место угона и установили направление, в котором уехало авто. В итоге неподалеку нашли машину, а в салоне - предполагаемого преступника. Его доставили в отдел полиции для дачи признательных показаний.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, - сообщают в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU