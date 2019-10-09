Тамбовчане смогут провериться на ВИЧ
С 10 по 12 октября в Тамбовской области будет проходить II Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», реализуемая Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Сдать анализ и узнать свой ВИЧ-статус тамбовчане смогут бесплатно и анонимно. Это займет 15 минут. Кроме того, можно будет получить у врачей консультацию по профилактике ВИЧ-инфекции и задать им интересующие вопросы.
Первую остановку экспедиция сделает в Мичуринске.
- Мобильный пункт экспресс-тестирования будет расположен на площади имени И.В. Мичурина с 12 до 18 часов, - рассказали в администрации города Мичуринска.
11 октября экспедиция посетит Рассказово, 12 октября – Котовск, 12 октября – Моршанск, 12 октября – Тамбов. Подводить итоги акции в нашем регионе будут 14 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU