На Покровской ярмарке в Тамбове пожарят 180 кг картошки с шампиньонами

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-09T15:36:20+03:00

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В Тамбове на Набережной установили чугунную царь-сковороду, на которой во второй день Покровской ярмарки 13 октября повара приготовят 180 килограммов жареной картошки с шампиньонами.

- Мы по рецептуре будем готовить. Определенное количество картофеля, определенное количество масла, определенное количество соли. И жарить будут специалисты – наши заведующие производством школьных столовых. Мы выбираем сорт, мы его уже апробируем в школьных столовых на вкус. В школьных столовых он просто не может быть плохим, - сказала Валентина Акимова, директор МУП «Школьник».

Жареной тамбовской картошкой гостей Покровской ярмарки угощают не первый год. В этом году блюдо приготовят из отборной картошки сорта «Рэд Скарлет». Специально для этого ее привезли в Тамбов из Кирсановского района.

Как сообщает администрация города Тамбова, синоптики прогнозируют дождливую и пасмурную погоду в дни проведения Покровской ярмарки 12 и 13 октября. Но картошку все равно обещают пожарить – повара готовы к любым капризам природы.

- Вместе с «Зеленхозом» мы подготовку и котла, и сковороды всегда ведем. Они изготавливают крышки деревянные. Есть и для котла, которую мы всегда используем, потому что вариться картошка должна под крышкой, жарим без крышки. Но, если будет дождь, мы ее, конечно, закроем, - подытожила Валентина Акимова.

ИСТОЧНИК KP.RU