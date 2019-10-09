2019-10-09T16:02:21+03:00
Общество

Тамбовчанин оплатил кредит, чтобы не сорвать поездку за границу

Задолженность мужчины составляла 270 тысяч рублей
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Кирсанова оплатил 270 тысяч рублей долга по кредиту только после того, как судебный пристав ограничил его возможность выезжать за границу. У судебных приставов по Кирсановскому и Уметскому районам находилось исполнительное производство о взыскании с него 270 тысяч рублей.

Тамбовчанин о своём долге знал, но оплачивать его не собирался. Поэтому пристав вынес ему постановление о временном ограничении на выезд за границу. Узнав о том, что предстоящая поездка оказалась под угрозой срыва, мужчина через 7 дней полностью погасил долг.

- Производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба регионального УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове приступят к благоустройству территорий после ремонта сетей
Взятка не помогла жителю Тамбовщины "уладить" проблему с сотрудниками ГИБДД
Тамбовчанке вернули угнанную машину
Тамбовчане смогут провериться на ВИЧ
На Покровской ярмарке в Тамбове пожарят 180 кг картошки с шампиньонами
Тамбовчанина поймали на краже продуктов
В мэрии Тамбова новый начальник пресс-службы
Тамбовские школьники занимаются физкультурой в спортзалах с грибком на стенах и потолках
На Покровской ярмарке в Тамбове будут дежурить четыре "скорые"
Тамбовский дуб занял третье место в конкурсе «Дерево года»
Одна из школ Тамбовщины и ее филиалы плохо охраняются
На тамбовском предприятии неправильно хранили опасные отходы
В Тамбове меняется расписание автобусов
В Тамбовской области мать-алкоголичку хотят ограничить в родительских правах
Тамбовчанин расплатился в банке фальшивой купюрой, которую нашел на улице
Пьяный тамбовчанин «вылетел» на своем авто с трассы и врезался в дерево
Житель Тамбовщины в пьяном угаре угрожал убийством родной дочери
В Тамбове при столкновении автобуса и легковушки травмировалась пассажирка
В Тамбове подводят промежуточные итоги реализации нацпроектов
У главы Тамбова появился новый заместитель
Тамбовчанку, незаконно установившую рекламную конструкцию, ждет суд
Тамбовская областная больница приобрела передвижной подъемник для лежачих больных
Житель Тамбовской области получил год условно за попытку дать взятку
В Тамбове не будет света в Ласках
Тамбовские педагоги вышли в финал конкурса «Сердце отдаю детям»
Пациентку тамбовского противотуберкулезного диспансера разыскивают следователи
Минобороны РФ оштрафовали на 200 тысяч рублей за плачевное состояние памятника культуры в Тамбове