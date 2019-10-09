Тамбовчанин оплатил кредит, чтобы не сорвать поездку за границу
Житель Кирсанова оплатил 270 тысяч рублей долга по кредиту только после того, как судебный пристав ограничил его возможность выезжать за границу. У судебных приставов по Кирсановскому и Уметскому районам находилось исполнительное производство о взыскании с него 270 тысяч рублей.
Тамбовчанин о своём долге знал, но оплачивать его не собирался. Поэтому пристав вынес ему постановление о временном ограничении на выезд за границу. Узнав о том, что предстоящая поездка оказалась под угрозой срыва, мужчина через 7 дней полностью погасил долг.
- Производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба регионального УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU